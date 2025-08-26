Namiznotenisači Krasa osvojili domači pokal

Jubilejni 40. Pokal Kras je ostal v domačih rokah. V ekipni konkurenci je namreč Kras v postavi Erik Paulina, Jan Slavec, Leeloo Han Vukelja in Federico Carmeli osvojil prvo mesto in se razveselil pokala. Na stopničkah so jim družbo delali namiznotenisači Marca Pola iz Brescie in Duge Rese s Hrvaške. Na tradicionalnem mednarodnem turnirju so nastopili še Nova Gorica (ki je igrala v mešani ekipi s kraševkami Ido Žagar in Saro Taucer), Arrigoni Izola, Prijedor iz Bosne in Hercegovine ter prvič tudi Baden Wirtenberg iz Nemčije.

Na turnirju, v katerem so društva lahko nastopila z mešanimi ekipami, so tekmovali fantje v starostni kategoriji do 19 let in ženske brez starostne omejitve. V nedeljo pa sta potekala še posamična turnirja v moški in ženski konkurenci.

Pri Krasu se lahko pohvalijo z zmago tudi v moški konkurenci, saj je bil Erik Paulina, ki je bil že pred turnirjem favorit za lovoriko, prepričljivo najboljši.

V ženski konkurenci pa so pri Krasu dosegli dve tretji mesti, ki sta si ju zagotovili Leeloo Han Vukelja in Martina Milič.