»Navdušil me je Armand Duplantis, navijal sem za Jano Germani«

Dean Rebecchi, 43-letnik iz Repna, je zaposlen na ZKB Trst Gorica, kjer opravlja funkcijo namestnika generalne direktorice. Mnogi ga poznajo tudi kot zelo dobrega glasbenika, pravzaprav harmonikarja.

Ali ste že obiskali Pariz?

Ne, nisem ga še obiskal. Žena pa me tu pa tam spominja, da bi ga morali prej ali slej.

Ali spremljate olimpijske igre?

Kar precej, in sicer v večernih urah, ko si lahko vzamem nekaj prostega časa za ogled tekmovanj po televiziji.

Katere panoge spremljate?

Med individualnimi panogami me je doslej najbolj prevzel skok s palico, in sicer nastop svetovnega rekorderja Šveda Armanda Duplantisa. Med ekipnimi športi pa spremljam košarko. Oba moja sinova sta košarkarja ter velika oboževalca LeBrona Jamesa in Stephena Currya.

Za katere športnike navijate?

Pesti sem držal za jadralko Jano Germani.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Spomnim se, kako smo leta 1992 spremljali nastop jadralke Arianne Bogatec, ki je v Barceloni prvič nastopila na olimpijskih igrah. Z razliko od danes pa smo takrat morali čakati na radijska poročila da bi izvedeli za rezultate.

Opravljate pomembno funkcijo na ZKB Trst Gorica in diplomirali ste iz ekonomije. Kako sta v današnjem svetu povezana šport in ekonomija?

Šport odigrava danes poleg socialne zelo pomembno ekonomsko vlogo. Samo če pomislimo na olimpijske igre: milijarde gledalcev po televizijskih sprejemnikih, skoraj 10 milijonov gledalcev na tribunah. Splošno pa, če pomislimo, da je v letu 2023 športni sektor v Italiji prispeval 22 milijard evrov državnemu BDP-ju, se pravi delež 1,3%, lahko priznamo, da gre za pravo industrijo. Na žalost pa obstajajo ogromne razlike znotraj samega gibanja, tako da posebno neprofitne športne organizacije in društva brez sponzorstev ter različnih finančnih podpor gotovo ne bi preživele.

Vaš bančni zavod zelo podpira športno gibanje Slovencev v Italiji. Zakaj tako trdno verjamete v šport?

Naša banka verjame, da sloni bodočnost na zdravi rasti in razvoju mladih generacij. Športno gibanje Slovencev v Italiji pa predstavlja gotovo zelo pomemben vezni člen med mladimi in s tem spodbuja njihovo zdravo – tako telesno kot socialno – vzgojo.

Igrali ste harmoniko pri Zamejskemu kvintetu, Kraškemu kvintetu, skupini Adriaschwung ... Imate približno v evidenci, koliko koncertov ste opravili v svoji glasbeni karieri, in katerega se najraje spominjate?

Pred kratkim sem razmišljal, da je letos minilo trideset let od svojega prvega nastopa z ansamblom. Točnega števila nastopov koncertov ne bi znal povedati, ampak bilo jih je približno 800 in teh seveda večina opravljenih v mladih letih, ko je bilo veliko več časa za glasbo. Najlepša leta, ki sem jih preživel recimo kot mladostnik, so bila ravno na odrih pred najrazličnejšo publiko. Spomnim se tedenske turneje, ko smo z ansamblom nastopali v Zürichu sedem dni zaporedoma, ter igrali po 8 ur dnevno. Lepi časi.