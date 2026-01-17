Nika Prevc na Kitajskem do šeste zaporedne zmage v sezoni

Najboljša smučarska skakalka olimpijske zime Nika Prevc (113,6 točke) je na prizorišču olimpijskih iger 2022 v Pekingu prišla po včerajšnjem uspehu še do druge zmage, šeste zaporedne v sezoni, s katero je še povečala prednost v svetovnem pokalu. To je bila za komaj 20-letno Slovenko že 33. zmaga v karieri.

Organizatorjem na Kitajskem je danes močno nagajalo vreme, zaradi težav z vetrom so odpadle že kvalifikacije, na koncu pa je o zmagi odločila le ena, maratonska serija.

Tekmo so zaznamovale težke razmere in spremenljiv veter in le en skok - a Prevc je ostala neustavljiva tudi tri tedne pred zimskimi olimpijskimi igrami in zmagala s 134,5 metra.

Prevc je zanesljivo zmagala s 16,1 točke prednosti pred Norvežanko Anno Stroem na drugem mestu, tretja je bila Japonka Nozomi Maruyama, ki je zaostala za 18,9 točke.

Do točk sta prišli tudi preostali Slovenki, Maja Kovačič je bila z 20. mestom posegla najvišje v karieri, Katra Komar pa je bila 21. Nika Vodan je v Aziji zbolela, zato na tekmah ni nastopila.

Nika Prevc (1466 točk) je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala prednost pred zasledovalkami povečala na 360 točk. Druga je Maruyama, tretja pa Avstrijka Lisa Eder z zaostankom 589 točk za Slovenko. V »top 10« je na desetem mestu tudi Vodan.

Svetovni pokal za skakalke se bo prihodnji teden nadaljeval na Japonskem, ko se bo slovenski vrsti pridružila še Taja Terbovšek.