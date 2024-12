Nika Prevc zmagala v Engelbergu

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (140 in 134,5 metra, 283,4) je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Druga je bila vodilna v pokalu, Nemka Katharina Schmid (135 in 123,5 m, 272,5), tretja Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth (138 in 128 m, 267,3).

Še ne 20-letna športnica je števec slovenskih zmag pomaknila na 123. Slavila je deveto posamično zmago v pokalu in drugo v tej sezoni, v kateri brani veliki kristalni globus. Najboljša je bila že 23. novembra na prvi tekmi zime v Lillehammerju.