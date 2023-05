O prihodnosti SloVolley: v B-ligo v enem ali dveh letih

Po prvi sezoni projekta SloVolley, ki so ga lani avgusta na tržaškem sedežu ZSŠDI predstavila vsa slovenska društva, ki se ukvarjajo z moško odbojko, smo se pogovorili z idejnim vodjo Andrejem Vogricem. Sam pravi, da bi odgovorni pri vseh sodelujočih društvih - ob Olympii še pri Našemu praporu, Soči, Slogi Tabor in Valu- odgovarjali na naša vprašanja na čisto enak način, saj so pogledi na prehojeno pot in prihodnost usklajeni.

Se bo projekt SloVolley nadaljeval, četudi niste dosegli primarnega cilja - napredovanja v B-ligo?

Da, nadaljeval se bo.

V kateri obliki?

Po pogovorih s trenerji in s tistimi igralci, ki letos niso igrali v slovenskih članskih ekipah, smo se dogovorili, da bomo s svojimi močmi naskakovali sami B-ligo. Možnosti o odkupu B-lige smo se torej odpovedali.

Se kdo od tistih, ki so igrali v višjih ligah - Bensa, Devetak, Buri, Vattovaz, brata Princi in Vattovaz - vrača?

Buri se vrača, ostali mislim, da ne. Imajo še ambiciozne cilje, razen nekaterih, a ne vem, če jih bodo uresničili. Predvsem tisti, ki so igrali v B-ligi, ne vem, kje bodo igrali v prihodnji sezoni, saj je B-lig v naši deželi vse manj. Izpadel je Pradamano, kjer so igrali tudi Bensa, Devetak in Buri, pa tudi Portogruaro s Samuelom Princijem.

Nad našim projektom niso pokazali takega navdušenja. In ker moramo upravljati z igralci, jih bi težko prisilili v karkoli, saj jih ne plačujemo. Ne bomo kupovali B-lige samo zato, da bi ugodili željam nekaterih igralcev. Ekipe za B-ligo ne sestaviš čez noč. Rad bi imel ekipo, ne posameznikov. Zato sem razočaran. Nenazadnje smo v te igralce vsi klubi veliko vložili, tako da bi lahko zdaj tudi oni nekaj prispevali nazaj klubom.

Kakšna bo ekipa v C-ligi?

Konkurenčna. Ne zakrpana kot letos, ko smo dele ekipe izgubljali zaradi poškodb in drugih dejavnikov. Našo idejo bomo v kratkem predstavili igralcem Olympie, Sloge Tabor in Soče, potem bomo odločili, kako naprej. Želimo si ekipo s 14 igralci. Če nam bo preskok uspel v enem letu, dobro, sicer pa bomo počakali dve leti. Cilj pa je jasen. Morda pa se bodo potem prej omejeni igralci le pridružili.

Bo člansko ekipo še upravljala Olympia?

Ne vem. Obstaja možnost, da bi jo prevzela Soča. To bomo odločili, ko bomo ugotovili, kje bo kdo igral. Nočemo ponoviti letošnje napake, velikokrat smo namreč trenirali v zelo okrnjeni postavi. Odločitev, pod katero šifro bo igrala članska ekipa SloVolley, bo padla tudi v povezavi z mladinskimi sektorji, saj želimo vsem zagotoviti igranje v mladinskih ligah. Gre skratka bolj za birokratsko izbiro.