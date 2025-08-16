Obetavni Evan Gregori se iz Jadrana seli v Tortono

Obetavni Jadranov košarkar Evan Gregori (letnik 2009) bo svojo športno pot nadaljeval pri klubu Derthona Basket iz Tortone. Z ekipo iz Piemonta bo v prihajajoči sezoni nastopal v prvenstvu U17 »eccellenza« pod vodstvom trenerja Davideja Roncarija. Slednji se je prav med poletjem pridružil projektu Derthona Basketball Lab, potem ko je v zadnjih sezonah deloval v Vareseju.

Ravno Roncari je v Tortono zvabil 197 cm visokega Gregorija, potem ko ga je spoznal na letošnjem poletnem košarkarskem kampu v Aprici v Lombardiji in v njem uvidel določen potencial. Gregori bo v Tortoni preživel vsaj naslednja tri leta, tam bo tudi nadaljeval s šolanjem.

Svojo košarkarsko pot je mladenič z Opčin začel pri Športni šoli Polet/Kontovel, nato pa dozorel v Jadranovih mladinskih vrstah. V minuli sezoni je Gregori z Jadranom nastopal tako v prvenstvu U17 »eccellenza« kot v deželni konkurenci U19 gold. Dejstvo, da ga je zdaj v svojo sredino zvabil A-ligaški klub, ki ima enega izmed najboljših in najbolj selektivnih mladinskih pogonov v Italiji, je nedvomno tudi za AŠZ Jadran lepo zadoščenje.