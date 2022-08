Odslej Športna dvorana Tanie Cerne

Bila je neprecenljiva in nezamenljiva. Tako se Tanie Cerne, Kontovelke, ljubeče mame, trenerke, vzgojiteljice, odbornice in prijateljice spominjajo vsi, ki so jo poznali. In v želji, da bi njen lik ostal neizbrisen, bo odslej na pročelju male telovadnice na Kontovelu zapisano njeno ime. Športna dvorana Tanie Cerne bo nekdanje in predvsem vse bodoče rodove športnikov spominjalo na dragoceno osebo, ki je vasi, društvu in nasploh skupnosti pustila veliko. Na slovesnosti ob poimenovanju, ki ga je matično društvo ŠD Kontovel pripravilo na ploščadi pred telovadnico, so se vsi spomnili njenih vrlin. Predsednik ŠD Kontovel Peter Lisjak je v uvodnem nagovoru opisal predvsem Tanjino ljubezen do mladih. Da ni bila le trenerka, ampak predvsem vzgojiteljica za življenje, je v imenu nekdanjih in sedanjih igralk zapisala in prebrala Barbara Ferluga. Koliko je Tania zapustila nasploh odbojkarskemu svetu pa sta spomnila tudi predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin in predsednik tržaške območne zveze Fipav Paolo Manià.

Ploščo, ki jo je izklesal repenski kamnosek Peter Škabar - Kajzer, so po govorih odkrile njene varovanke, bivše in zdajšnje igralke, v prvi vrsti pa je stala tudi hčerka Mina, ki že stopica po mamini odbojkarski poti. Odkritje je imelo v sebi še dodatno simboliko, saj je ploščo prekrivala dvajset metrov dolga belo-modra zastava, ki jo je sešila bivša odbornica in igralka Nadia Rupel - Brkinka. Dolga zastava je tako vsaki izmed bivših in zdajšnjih igralk Kontovela dovolila, da se je čutila del zgodbe in je lahko sodelovala pri odkritju plošče, ki zdaj krasi pročelje telovadnice.

Številne misli, utrinke in spomine so med slavnostjo skladno dopolnjevali glasbeni intermezzi, ki so jih soustvarjali Mladinski orkester in gojenci Godbe na pihala s Proseka pod vodstvom Irine Perosa in Tine Renar, glasbeni zaključek pa je podpisala plesno-vokalna skupina Muzikalci z bogatim repertoarjem pesmi iz muziklov in ne samo.