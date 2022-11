Odstopilo vodstvo Juventusa

Nogometni klub Juventus iz Turina je od sinoči brez vodstva, saj je nepričakovano odstopil celotni upravni odbor, vključno s predsednikom Andreo Agnellijem. Gre za odziv na finančne težave kluba, med drugim na preiskavo državnega tožilstva o morebitnih računovodskih nepravilnostih, so sporočili. Odstopil je tudi nekdanji nogometni zvezdnik Juventusa in podpredsednik Pavel Nedved. V klubu je začasno, do imenovanja nove uprave kot direktor ostal Maurizio Scanavino. Naslednja skupščina delničarjev bo 27. decembra, so sporočili.