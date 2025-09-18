Openski Polet se je z organizacijo EP znova izkazal

Od 2. do 13. septembra so bile Opčine evropska prestolnica umetnostnega kotalkanja. V organizaciji AŠD Polet je namreč na kotalkališču na Pikelcu potekalo evropsko prvenstvo v tem športu. V dvanajstih tekmovalnih dneh je nastopilo več kot 300 kotalkarjev in kotalkaric iz 21 držav v najrazličnejših kategorijah: posamezniki in posameznice, športni in plesni pari ter solo dance in posamezniki in-line.

Prvenstvo so brezhibno organizirali pri Poletu, ki jim organizacija velikih tekmovanj ni tuja. Memorial Sedmak Bressan so pred leti dvignili na svetovno raven, že nekaj let tudi uspešno organizirajo etapo svetovnega pokala Artistic International Series (AIS). Letos je bilo tretjič, da so kotalkarsko evropsko prvenstvo organizirali v Trstu, prvič pa je potekalo na Opčinah.

»Z organizacijo evropskega prvenstva smo zadovoljni. Vedeli smo, da bo zahtevno, ker smo imeli že maja AIS in delujemo s prostovoljci in člani društva. V tem primeru nas je bilo za polovico manj, okoli 30. A na kritičnih mestih, kjer so potrebne izkušnje, so delali vedno isti ljudje,« je pojasnil predsednik Poleta Samo Kokorovec. Zelo ga je razveselila tudi čestitka člana evropske zveze, ki ga ni bilo na tekmovanju, a je poudaril, da je bilo od zunaj videti, da je bila organizacija kvalitetna in profesionalna, »pa čeprav delujemo s prostovoljci, ki so bili zato navdušeni nad čestitko«.

Tudi z rezultatom na evropskem prvenstvu so pri openskem društvu zadovoljni. Na njem je namreč tekmovala poletovka Metka Kuk, ki je v kotalkanju in-line dosegla 2. mesto. Tekmovala je tudi Goričanka MajaCorsi (društvo Renče), ki je Sloveniji priborila 5. mesto med mladinkami.

Kotalkarska tekmovanja na najvišji ravni pri Poletu organizirajo že več let. »V društvu smo se okrog leta 2012 odločili, da ojačimo memorial Sedmak Bressan. Prej se je tekmovalo po društvih in je vsak lahko nastopil le s petimi kotalkarji. Potem smo se odločili, da tekmovanje povečamo, s kontakti, ki smo jih imeli, nam je uspelo privabiti tudi športnike z drugih celin,« je razložil predsednik Poleta. »Trst je atraktivno mesto, atraktivno pa je tudi kotalkališče na Opčinah, ki je zelo kvalitetno. Zato so že prej prihajali najboljši kotalkarji iz Italije na memorial, ker so tu lahko dali vsi od sebe, saj jim ni bilo treba, da razmišljajo o podu,« je še dejal.

Kot omenjeno, so člani Poleta v letošnji sezoni organizirali tako memorial Sedmak Bressan, kot etapo AIS in evropsko prvenstvo. V prihodnji sezoni pa si bodo morali vzeti nekaj premora pri organizaciji velikih tekmovanj. Na športni palači morajo narediti nekaj del in povečati halo, da bi lahko sprejela do 1000 gledalcev, saj danes tekmovanja organizirajo z odstopanjem od obstoječih pravil. Ker pa se na kotalkališču organizirajo vse meddeželne in druge tekme, je to ves čas zasedeno in je težko najti nekaj mesecev, v katerih bi lahko izvedli potrebna dela. Drugo leto tako nameravajo organizirati le memorial Sedmak Bressan konec maja, nato pa nameravajo v poletnih mesecih začeti z deli, pa čeprav jim ponujajo organizacijo tudi drugih prvenstev.