Pallacanestro Trieste začel priprave z novim trenerjem

Z včerajšnjim prvim treningom se je uradno začela sezona tržaškega košarkarskega A-ligaša Pallacanestro Trieste. Ekipa, ki sicer še ni popolna, saj se ji bodo nekatere okrepitve pridružile v prihodnjih dneh in tednih, je na njem spoznala novega trenerja, Španca Israela Gonzáleza Núñeza. Ta se je skupaj s potrjenimi pomočniki včeraj po treningu predstavil medijem. Tržaške košarkarje čaka zahtevna sezona, v kateri bodo poleg italijanske A-lige igrali še v Fibini ligi prvakov.

S prihodom v nov klub je zadovoljen tudi glavni trener Israel González, ki je izpostavil, da je med vrednotami kluba tudi ta, da ceni kakovost ljudi in njihove vrednote.

»Imam srečo, da prihajam k ekipi, kjer je že bilo opravljeno dobro delo in moramo torej nadaljevati po tej poti,« je pojasnil novi trener. Všeč mu je tudi tržaški način igre, ki med drugim sloni na protinapadih, metih za tri točke in obrambi. »Upam, da bo naš razpoznavni znak ravno protinapad in hitra igra,« je še dejal novi strateg Tržačanov.

Več pripravljalnih tekem

V pripravah na novo sezono bodo košarkarji Pallacanestra Trieste odigrali več pripravljalnih tekem. Prva jih čaka 3. septembra proti Trentu v gosteh. V domači dvorani bodo igrali 9. in 19. septembra proti ljubljanskima kluboma Ilirija in Olimpija, v gosteh pa še 14. septembra proti beneškemu Reyerju in 23. septembra proti Baskonii.