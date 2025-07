Philipsenu prva rumena majica, med favoriti že razlike

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Decuninck) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Franciji. V zadnjem delu 184,9 km dolge etape v Lillu je prišlo do trganja glavnine zaradi vetra, nekaj časa pa sta proti branilcu zmage Slovencu Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates-XRG) izgubila njegov rojak Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Pogačar je bil ob Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike) del skupine 40 kolesarjev, ki se je odlepila slabih 20 km pred ciljem in si nato nabrala oprijemljivo prednost. Ciljno črto so prečkali 39 sekund pred skupino z Rogličem in Evenepoelom.

V sprintu vodilne skupine je bil najmočnejši Philipsen in oblekel prvo rumeno majico vodilnega. Slavil je že deseto etapno zmago na dirki po Franciji in 53. v karieri. Drugo mesto je pripadlo Eritrejcu Biniamu Girmayu (Intermarche-Wanty), tretje pa Norvežanu Soerenu Waerenskjoldu (Uno-X Mobility). Pogačar je ciljno črto prečkal kot 18., Vingegaard pa kot 20. V prvi skupini je bil dobro za sprint postavljen tudi Luka Mezgec, a se mu je snela veriga, zaradi česar ni sprintal.

Etapa v Lillu in okolici se je izkazala kot kaotična, že v prvi polovici je prišlo tudi do nekaj padcev. V enem od teh jo je skupil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je na letošnjem Touru ciljal predvsem na vožnjo na čas v peti etapi. Zaradi težav je moral 70 km pred ciljem odstopiti. Jutri bo na sporedu zahtevna etapa od Lauwin-Planqua do Boulogne-sur-Merja (209,1 km) z zelo razgibanim zaključkom.