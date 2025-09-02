Podpisali statut za začasno ciljno združenje Europeada 2028

V deželni palači so danes predstavniki vseh vpletenih institucij podpisali statut začasnega ciljnega združenja za organizacijo Europeade 2028.

Kot znano, je na lanskem kongresu Fuen (Federalistična unija evropskih manjšin) slavil predlog slovenske narodne skupnosti v Italiji in Furlanov, da bi prihodnjo Europeado, nogometno prvenstvo jezikovnih in narodnostnih manjšin, organizirali v Furlaniji - Julijski krajini. Organizacijsko kolesje za tako velik dogodek že melje, tako da so v deželni palači zjutraj podpisali štirijezični statut (v italijanščini, slovenščini, furlanščini in nemščini) za ustanovitev začasnega ciljnega združenja za Europeado 2028.

Statut so podpisali deželni odbornik FJKPierpaolo Roberti, za slovenske ustanove predsednika krovnih organizacij Ksenija Dobrila (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) ter predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, za furlanski društvi pa predsednik Società Filologica Friulana Federico Vicario (ki bo tudi vodilo novoustanovljeno združenje) in predsednik Associazion Sportive Furlane Daniele Puntel.