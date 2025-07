»Pogačar je glavni favorit Toura, pasti in izzivov pa ne manjka«

Pred jutrišnjim začetkom Toura smo se pogovorili z direktorjem kolesarske dirke po Sloveniji in novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdanom Finkom.

Začniva najprej pri francoskem Touru: kakšno dirko lahko pričakujemo?

Izredno zanimivo dirko z velikim številom favoritov. Sicer je glavni favorit za končno zmago Tadej Pogačar, takoj za njim je Jonas Vingegaard, nato sledi še nekaj kolesarjev na isti liniji. Za moje pojme ta dva izstopata, ostali pa so tesno za njima.

Ali se lahko kdo sploh vmeša v dvoboj med Pogačarjem in Vingegaardom?

Da, saj gre vendarle za tritedensko dirko s številnimi pastmi in izzivi. Vse je možno. To smo videli na Giru, na katerem je zmagal Simon Yates, ki je skoraj do zadnjega vozil v senci. Njegova ekipa Visma - Lease a Bike je le v etapi s ciljem v Novi Gorici diktirala tempo, pa še to za etapno zmago. Presenečenja so torej vedno možna.

Kako lahko konkurenca, seveda v prvi vrsti Vingegaard, spravi v težave Pogačarja, če je sploh to možno?

Vsi ga bodo poskušali vreči iz igre ali mu v prvih dveh tednih nakopičiti nekaj sekund zaostanka. V to pa zelo dvomim, saj je Tadej tehnično in taktično zelo dovršen kolesar. Konkurenca bi ga lahko spravila v težave denimo s kakšnim dolgim pobegom ali s pomočjo vetra. Bog ne daj, da bi Tadeja oškodovala kakšna okvara ali padec.

Največja past za Pogačarja je torej ravno »faktor smole«, če ga lahko tako imenujemo.

Tako je. Znajti se na nepravem mestu v nepravem času zna biti edina resna nevarnost zanj.

Kaj pa lahko prikaže Primož Roglič, ki še vedno cilja na visoko končno uvrstitev na Touru?

On je v drugem krogu favoritov za Pogačarjem in Vingegaardom. Na Giru je imel veliko smole s padci, tako da je za marsikoga že odpisan. V svoji karieri pa je Primož že dokazal, da se po vsaki nezgodi vrne močnejši. Menim, da bo treba tudi nanj računati na Touru. Ob sebi ima tudi dobro ekipo. Prepričan sem, da bo pri vrhu.

Preidiva na nedavno dirko po Sloveniji: kakšen je obračun letošnje 31. izvedbe?

Z dirko smo zelo zadovoljni. Stopnjevala se je in bila napeta do zadnjega metra, kar se tiče boja za zmago. Zelo sem vesel, da je naš mladi kolesar Jakob Omrzel izkoristil svojo priložnost. Slovenske ekipe so bolj poskušale s pobegi. Ob cestah se je zbralo izredno veliko število gledalcev, kulisa dirke je bila zelo lepa. To je tisto, kar si želimo. Dirko predvajajo v 137 državah, v katerih lahko gledalci spoznavajo lepote Slovenije.

Omenili ste Jakoba Omrzela, ki je pri 19 letih ob debiju na dirki po Sloveniji osvojil 4. mesto, nato slavil na Giru za mlade in v nedeljo osvojil še članski državni naslov. Ima Slovenija torej novega bodočega šampiona?

Dajmo Jakobu, kot tudi ostalim fantom, svoj čas. On sicer med vsemi v tem trenutku izstopa, ampak ni edini mladi slovenski kolesar, ki bi lahko v prihodnjih letih uspešno nastopal na največjih mednarodnih dirkah.

Marsikje v tujini se sprašujejo kako to, da ima mala Slovenija toliko vrhunskih kolesarjev. Čemu vi pripisujete to uspešnost?

To je že nekako zapisano v genih Slovencev. Nismo uspešni le v kolesarstvu, imamo vrhunske odbojkarje, košarkarje, nogometaše, imamo najboljšo športno plezalko na svetu Janjo Garnbret. Imamo ogromno dobrih športnikov v številnih panogah.