Pogačar pridobil dve sekundi

Francoz Valentin Paret-Peintre je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji na Mont Ventoux. Slavil je iz skupine ubežnikov, medtem ko je v ozadju Danec Jonas Vingegaard večkrat napadel vodilnega na dirki Tadeja Pogačarja, a se slovenski as ni dal in še za nekaj sekund povečal prednost. Primož Roglič je bil deveti in pridobil eno mesto.

V seštevku ima Pogačar, ki je v sprintu proti Dancu vzel še dve sekundi, zdaj 4:15 minute prednosti pred Vingegaardom, precej pa sta oba povečala prednost do tretjeuvrščenega Floriana Lipowitza.

Nemec je danes, potem ko mu je na zadnjem klancu pomagal tudi Roglic, zaostal 1:53 minute, v seštevku pa je zdaj 9:03 minute zadaj. Roglic je napredoval s šestega na peto mesto, potem ko je etapo koncal kot deveti z 1:51 minute zaostanka. Za vodilnim rojakom 35-letni Zasavec zaostaja 11:42 minute.

Jutri bo na sporedu etapa od Bollena do Valencea (160,4 km), ki bo namenjena predvsem sprinterjem. V gore se bo karavana znova podala v cetrtek, ko bo cilj na zahtevnem Col de la Lozu.

