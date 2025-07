Pogačar taktično oddal rumeno majico, etapa Healyju

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji taktično oddal rumeno majico vodilnega, a ohranil prednost pred tekmeci za skupno zmago. Na trasi med mestoma Bayeux in Vire Normandie (201,5 km) je iz ubežne skupine slavil Irec Ben Healy, v skupnem seštevku pa vnovič vodi Nizozemec Mathieu van der Poel, a le za sekundo.

Znotraj današnje preizkušnje sta potekali dve dirki. V tisti v lovu za skupno zmago ni prišlo do sprememb med favoriti, saj so Pogačar in druščina skušali v drugi polovici etape s 3580 višinskimi metri večinoma varčevati moči pred naslednjimi izzivi.

Toda drugačne načrte je imela ekipa Visma-Lease a Bike, kot je za RTV Slovenija povedal Pogačar. »Želeli smo priti do cilja čim bolj mirno in s čim manj potrošene energije. Vendar je Visma narekovala močan ritem na predzadnjem klancu, tudi na zadnjem pa je začel Matteo Jorgenson sprintati, saj je tudi rezultat med najboljšimi desetimi lep z denarnimi nagradami in točkami,» je dejal slovenski as.

Pravega smisla v potezi nizozemske ekipe ni videl: »So v zaostanku, a danes ni imelo smisla, kar so počeli. Mogoče jim je včeraj malo ‘padlo dol’. Ne vem, kakšno taktiko so imeli. Dva v begu je trošenje energije z mojega vidika in takole sprintati na oba zadnja vzpona nima smisla. Mogoče je Jorgenson upal na kakšno sekundo.«

Slovenski as je spregovoril tudi o taktično oddani rumeni majici. »Včeraj po kronometru sem potreboval eno uro in pol za vse procesije po etapi. Rumena je resda rumena in ne braniš se je nikoli, toda moramo gledati širšo sliko in misliti na fante,» je za RTV Slovenija še dejal Pogačar.

Na začetku etape je potekal dolg boj za beg. Ta je trajal skoraj polovico etape, nato pa je Pogačarjeva ekipa prišla na čelo glavnine in spustila ritem. S tem je dovolila osmim ubežnikom dovolj manevrskega prostora v lovu na etapno zmago.

V ozadju z izjemo Visminega narekovanja ritma v zadnjih kilometrih pravega razburjenja ni bilo. Pogačar je po devetem mestu v etapi kljub izgubi rumene majice ohranil 42 sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, 59 pred Francozom Kevinom Vauquelinom in 1:13 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom.

Drugi Slovenec Primož Roglič je proti Pogačarju izgubil še dodatnih pet sekund in zdaj za njim zaostaja 2:35 minute.

Na vrhu skupne razvrstitve je znova van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ki pa se danes na zelo razgibani trasi s številnimi krajšimi klanci ni vključil v boj za etapno zmago.

Ta je po napadu 42 km pred ciljem pripadla Healyju (EF Education-EasyPost), tudi sicer specialistu za pobege na največjih dirkah. Po Franciji je dobil prvo etapo, pred tem pa je bil najboljši še na Giru 2023. Skupno je bila to njegova deseta zmaga v karieri.

»Lani sem začel verjeti, da mi lahko uspe. Vrgel sem se v trdo delo in vse skupaj se je izplačalo. Ko mi je uspelo priti v beg, smo res močno pritiskali na pedala, da bi prišli do prednosti. Vedel sem, da moram napasti in se odlepiti od skupine. Malce sem jih presenetil, nato pa šel na polno do cilja,» je organizatorjem po prepričljivi zmagi dejal 24-letni Healy.

Drugo mesto je zasedel Američan Quinn Simmons, tretje pa Avstralec Michael Storer. Zaostala sta slabe tri minute.

Van der Poelu so na koncu povsem pošle moči, ciljno črto pa je kot zadnji iz ubežne skupine prečkal z zaostankom 3:58 minute. Skupina najboljših s Pogačarjem na čelu je za Healyjem zaostala 5:27 minute. V njej sta bila varno tako Pogačar in nekoliko za njim tudi Roglič, ki je danes zabeležil 300. nastop v etapah na tritedenskih dirkah, piše Procyclingstats.

Van der Poel ima v seštevku le sekundo naskoka pred Pogačarjem in 43 sekund pred Evenepoelom. Roglič je deseti z zaostankom 2:36 minute. Oba preostala Slovenca, Luka Mezgec in Matej Mohorič ne dirkata na skupni seštevek in sta v spodnji polovici uvrščenih.

V petek bo na sporedu sedma etapa od Saint-Mala do vrha na Mur-de-Bretagne (197 km). Gre za prestižno etapo, v kateri bržčas ne bo toliko priložnosti za ubežnike.