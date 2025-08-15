»Pred streljanjem 11-metrovk so vsi fotografi iskali najboljše mesto«

Na sredini tekmi za evropski superpokal v Vidmu med Paris Saint-Germainom in Tottenhamom, ki so ga po streljanju 11-metrovk s 6:5 (redni del se je končal pri izidu 2:2) osvojili nogometaši pariškega moštva, je kot eden izmed 300 prostovoljcev pri organizaciji dogodka sodeloval tudi 26-letni Križan Jan Hussu.

Hussu je bil del ekipe za koordinacijo dela medijev (Media Operations and Services), na videmskem stadionu Friuli je bil zadolžen za fotografe. »Moja glavna naloga pred tekmo je bila priprava medijskih con na tribuni in ob igrišču, med samo tekmo pa sem nadzoroval delo fotografov ob igrišču. Vsak od nas je bil odgovoren za en oddelek. Vse je steklo v najboljšem redu, le pred streljanjem 11-metrovk je bilo nekaj dodatnega dela, saj so vsi fotografi iskali najboljše mesto,« je o sredini tekmi dejal Hussu, ki je v Vidmu preživel tri dni.

Za Hussuja je bil to že deseti mednarodni športni dogodek, na katerem je sodeloval kot prostovoljec: »Moja prva izkušnja je bila na nogometnem evropskem prvenstvu U21 leta 2021, ki sta ga gostila Slovenija in Madžarska. V podobni vlogi kot v Vidmu sem bil zadolžen za organizacijo dela medijev, najprej v Kopru, nato pa še na finalu v Ljubljani. Ta izkušnja je nato usmerila tudi mojo študijsko pot.« Hussu je dokončal dodiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na kateri je nato opravil še magisterij iz Managementa v športu.

»Kot prostovoljec sem leta 2021 sodeloval še na nogometnem EP v Rimu. Leta 2023 sem bil na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (EYOF) v Furlaniji-Julijski krajini spremljevalec madžarske delegacije, istega leta sem na evropskih igrah v Krakovu spremljal slovenske športnike, ki sem jih nato spremljal še na poletnem festivalu EYOF v Mariboru. Slednji je bil doslej moj vrhunec,« je izpostavil 26-letni Križan, ki v Italiji že šesto leto deluje tudi kot nogometni sodnik. Hussu v vlogi stranskega sodnika (za to vlogo se je sam odločil zaradi hujše poškodbe gležnja, ki jo je utrpel pred leti) redno sodi tudi v deželni elitni ligi.

»Na nogometnem področju bi poudaril tri dogodke. Lani sem sodeloval na mednarodnem turnirju Città di Trieste, na katerem so nastopile reprezentance U17 Italije, Španije, Švice in Portugalske. Za slednjo sem bil spremljevalec. Prav tako sem spremljal irsko reprezentanco U21 na kvalifikacijski tekmi proti Italiji v Trstu ter slovensko U15 na dveh prijateljskih tekmah v Gradišču,« je še povedal Hussu, ki redno sodeluje na dogodkih Nogometne zveze Slovenije (NZS). V otroških letih je Hussu igral nogomet pri domači Vesni in repenskem Krasu, nato pa se za nekaj časa v Sloveniji ukvarjal tudi z atletiko.