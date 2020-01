Prvi poraz slovenskih rokometašev na EP

MALMÖ, - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu drugega dela evropskega prvenstva na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji danes izgubila z Madžarsko z 28:29 (16:13).

Slovenci so v prvem polčasu pokazali zares izjemno predstavo z odličnimi napadi in čvrsto obrambo, v drugem pa so Madžari dobili orožje za njihovo obrano, spreobrnili rezultat in zmagali.

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa imajo navkljub današnjemu porazu še vedno možnosti, da se prebijejo na enega od treh aprilskih kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu, kar je bil primaren cilj pred prihodom na EP, dosegljive pa so tudi najbolj prestižne tekme, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Končna uvrstitev slovenskih rokometašev v glavnem delu turnirja bo znanapo torkovi tekmi s Portugalci in sredini z Norvežani.