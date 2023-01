Prvi poraz Zaleta

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Prata – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:2 (25:19, 18:25, 11:25, 25:23, 16:14)

Soča: Juren 26, Hlede 13, Černic 4, Devetta 5, Vižintin 18, Venuti (L1), Boškin 0, Miklus 4, Čavdek (L2), Persoglia, Makuc, Conte, Antoni in Manfreda nv. Trener: Battisti.

Odbojkarji Soče ZKB Lokanda Devetak so na gostovanju šele po podaljšani igri klonili proti Prati. Po nekoliko negotovem začetku so Sovodenjci suvereno osvojili tako drugi kot tretji set, četrtega pa izgubili na razliko (25:23 v korist domačinov). O zmagovalcu je tako odločal tie-break, ki so ga Battistijevi varovanci začeli zelo spodbudno. Povedli so z 8:5, po zamenjavi igrišča pa niso bili več tako učinkoviti. V ključnih trenutkih so zagrešili nekaj naivnih napak in prepustili zmago nasprotnikom.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB –Spilimbergo 1:3 (25:16, 19:25, 18:25, 14:25)

Zalet: Furlan 9, Francesca Misciali 14, Ilaria Misciali 11, Stergonšek 1, Vattovaz 5, Winkler 7, Lovriha (L), Grilanc 0, Giurda, Kneipp, Surian 7, Tromba 0. Trener: Nicholas Privileggi.

Po enajstih zaporednih zmagah je Zalet ZKB Trst Gorica tokrat v Repnu utrpel prvi letošnji poraz. Začetek tekme sicer sploh ni nakazoval takega razpleta, saj so zaletovke gladko in suvereno osvojile prvi set. Od tu naprej pa enostavno ni več šlo. Takoj pa moramo poudariti, da Spilimbergo sploh ni slaba ekipa, nasprotno. Pred tem srečanjem je bil na petem mestu in za Zaletom ZKB zaostajal sicer za 10 točk, a so igralke izredno dobre v obrambi in sploh v igri v polju, kar omogoča tudi učinkovit napad. Igra v obrambi, ki je bila doslej glavno orožje naše ekipe, pa je včeraj povsem odpovedala. Od drugega seta dalje Zaletu ZKB enostavno ni šlo več od rok: na tla je padlo preveč tudi dokaj lahkih žog, sprejem je bil velikokrat netočen, poleg tega pa so naše igralke zgrešile odločno preveč servisov, tako da je bil poraz res neizbežen. Po gladko osvojenem prvem setu so gostje odločno začele, takoj povedle s 6:0, kar je v bistvu bil že prvi alarmni zvonec. Zaletovke so sicer izenačile pri 11:11, bile v stiku z nasprotnicami le še pri 13:14, ko so pobudo spet vzele v svoje roke igralke Spilimberga, ki prednosti niso več spustile iz rok. Podoben je bil tretji set, ki je bil izenačen le do 8:8. V četrtem je kazalo, da se bo morda le bolje izšlo, saj je Zalet ZKB na začetku takoj povedel, prišel do izida 14:9, ko se je dokončno vse ustavilo in nasprotnice so z neverjetnim delnim izidom 14:0 zaključile set in tekmo v svojo, nekoliko nepričakovano, korist.

Trener Nicholas Privileggi: »Prej ali slej je do prvega poraza pač moralo priti. Danes smo odpovedali predvsem v obrambi in sprejemu, ki sta bila v vseh prejšnjih tekmah naši glavni orožji. Ta negativni izid me ne skrbi, upam, da bo za igralke pomenil dodatno motivacijo, saj bodo morale pristati na trdnih tleh in dokazati, da so še vedno enako dobre kot v dosedanjih tekmah.« (inka)