Roglič ne bo branil lanske zmage na Vuelti

Kolesarska ekipa Red Bull-Bora-hansgrohe je objavila sestavo ekipe, ki bo nastopila na 80. izvedbi dirke po Španiji, med katerimi pa ni branilca naslova in slovenskega zvezdnika Primoža Rogliča. Kisovčan je na Vuelti, tretji najprestižnejši večtedenski dirki na svetu, zmagal štirikrat, nazadnje lani. Na Vuelti ne bo niti Tadeja Pogačarja.

Pogačar, ki je konec julija v Parizu še četrtic postal skupni zmagovalec dirke po Franciji, ne bo nastopil na letošnji izvedbi kolesarske dirke po Španiji. Pogačarjeva ekipa UAE Emirates je namreč že po francoski pentlji razkrila svojo zasedbo za Vuelto, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, na seznamu pa ni bilo Pogačarja.

Tudi v ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe ne bo Rogliča. Na Vuelti bodo zanjo nastopili Jai Hindley, zmagovalec dirke po Italiji 2022 bo tudi kapetan, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Finn Fisher-Black, Matteo Sobrero, Jonas Koch in Tim van Dijke, je objavilo moštvo na svoji spletni strani.