Roglič slavil po Baskiji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je skupni zmagovalec dirke po Baskiji. Enaintridesetletni Kisovčan se je v šesti etapi od Ondarroe do Arrateja (111,9 km) na spustu četrtega od sedmih klancev odlepil od skupine s Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) in na koncu z drugim mestom v etapi slavil 13. zmago na večdnevnih dirkah. Etapno zmago je osvojil Francoz David Gaudu (Groupama FDJ), Pogačar je bil peti.

Roglič je tako drugič v karieri slavil po Baskiji, potem ko je bil najboljši že leta 2018. To je bila skupno že 52. zmaga v karieri za najboljšega kolesarja lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). V skupnem seštevku je drugo mesto mesto pripadlo Rogličevemu moštvenemu kolegu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma), tretji pa je bil na koncu Pogačar.