Še v igri za Tokio 2020

Tržaško lokostrelko Karen Hervat, članico tržaškega kluba Archery Team, so vključili v olimpijsko ekipo italijanske državne lokostrelske reprezentance FITA. Novo vodstvo reprezentance, ki ga bo vodil koordinator Sante Spigarelli, bo imelo nalogo, da na najboljši način pripravi žensko in moško državno izbrano vrsto, ki bi lahko prihodnje leto nastopila na olimpijskem turnirju v Tokiu. V kategoriji moških in ženskih posameznikov ima Italija že zagotovljen nastop. Podobno tudi v novi disciplini mešanih ekip (mixed team). Le v ekipni moški in ženski konkurenci si Italija še ni izborila olimpijske vozovnice. »Azzurri« imajo še eno priložnost, da si zagotovijo mesto na Japonskem, četudi bo naloga zelo težka. Zadnje olimpijske vozovnice bodo na voljo od 21. do 28. junija na četrti etapi svetovnega pokala v Berlinu.Vodstvo državne zveze je določilo sedemnajst lokostrelcev in lokostrelk, ki sodijo v olimpijski program. V ženski konkurenci je tudi Karen Hervat (letnik 2001), doma iz Hrvatov pri Borštu v dolinski občini, ki sicer še tekmuje v starostni kategoriji mladink. Poleg nje sestavljajo žensko ekipo še: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Vanessa Landi, Tanya Giada Giaccheri, Elena Tonetta, Chiara Rebagliati in Laura Baldelli. V moški ekipi so: Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Marco Morello, Michele Frangilli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli in Yuri Belli.Hervatova bo prihodnji konec tedna nastopila na mladinskem zimskem svetovnem pokalu v Rimu.