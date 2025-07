Sedem slovenskih predstavnikov na svetovnih igrah na Kitajskem

Sedem slovenskih predstavnikov bo od 7. do 17. avgusta nastopilo na 12. svetovnih igrah neolimpijskih športov v Chengduju na Kitajskem. Tekmovali bodo v štirih panogah: balinanju, ju-jitsu, kickboksu (Wako) in poljskem lokostrelstvu. Italijo bo zastopalo osem predstavnikov.

Skupaj bo na tekmovanju, ki bo potekalo v z Ljubljano pobratenem kitajskem mestu, nastopilo okrog 4000 tekmovalk in tekmovalcev iz skoraj 140 držav, merili se bodo v 34 športnih in 60 disciplinah.

V slovenski reprezentanci so Jacqueline Košir in Gašper Povh v balinanju, Tim Toplak v ju-jitsu, Tina Baloh in Taya Barada v kickboksu (Wako) ter Urša Čavič in Žiga Ravnikar v poljskem lokostrelstvu.

Na današnji predstavitvi je Toplak izpostavil zahtevno selekcijo za igre. »V moji disciplini bo nastopila le šesterica tekmovalcev, sam pa se se nadejam zmagovalnega odra,« je dejal. Tudi ostali slovenski potniki v Chengdu so napovedali podobne cilje.

Po besedah generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Uroša Mohoriča so svetovne igre za olimpijskimi igrami največje športno tekmovanje več različnih panog na svetu. Nekatere so se pozneje uvrstile tudi v spored OI, denimo športno plezanje.

Na svetovnih igrah sta tako v preteklosti tekmovali tudi Janja Garnbret in Mina Markovič, pa tudi telovadka v ritmični gimnastiki Jekatarina Vedenejeva, ki je lani v slovenski reprezentanci tekmovala tudi na OI v Parizu.

Od leta 1993 in prvega nastopa so slovenski športniki na teh igrah osvojili 31 kolajn, od tega sedem zlatih, 13 srebrnih in 11 bronastih.