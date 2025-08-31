Sesljanski »delfini« zapravili zmago v sodnikovem podaljšku

ITALIJANSKI POKAL PROMOCIJSKE LIGE, 1. krog

Sistiana Sesljan – Fiumicello 2:2 (2:0)

Strelca: 15. Francioli, 42. Volaš

Sistiana Sesljan: Grubizza, Simeoni (Gioia), Giorgi, Disnan (Interlandi), Steinhauser, Sedmak, Tomasetig (Ražem), Kerpan, Volaš, Francioli (Clemente), Villatora. Trener: Motta.

Nogometaši Sistiane Sesljana so v uvodnem krogu italijanskega pokala promocijske lige na domačem igrišču nerodno izenačili proti Fiumicellu. Po prvem polčasu so domačini vodili z 2:0 in tudi v drugem zapravili nekaj priložnosti za zadetek. Gostje pa niso popustili, v 91. minuti so znižali zaostanek na 2:1, slabi dve minuti kasneje pa dosegli izenačujoči zadetek. »Delfini« bodo v drugem krogu nastopili že v sredo, ko se bodo v gosteh v Trstu pomerili z ekipo Trieste Victory Academy.

DEŽELNI POKAL 1. AMATERSKE LIGE, 1. krog

Sovodnje – Cormonese 3:2 (1:0)

Sovodnje: Mingrone, Mauri, Baldassi (Papais), Faidiga (Visintin), Feri, Cibini, Černe, M. Predan (Žižmond), A. Juren (Peressini), L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

V prvem krogu deželnega pokala 1. amaterske lige so nogometaši Sovodenj na domači zelenici s 3:2 ugnali Cormonese. Enajsterico trenerja Veneziana je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Faidiga po lepo izpeljani akciji iz kota. Gostje so takoj v začetku drugega polčasa izenačili, Martin Juren pa je v 73. minuti zadel za 2:1. Zmago domačih je v tretji minuti sodnikovega podaljška zapečatil Žižmond, čeprav je nato Cormonese tri minute kasneje z 11-metrovko še enkrat zadel za končni 3:2.