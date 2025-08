Sistiana Sesljan za obstanek v promocijski ligi

Na začetek nove sezone se pripravljajo tudi pri Sistiani Sesljanu, ki bo v prihajajoči sezoni nastopal v promocijski ligi. Nogometaši, tako znani kot novi obrazi, so se s strokovnim štabom zbrali na prvem pripravljalnem treningu v ponedeljek v Vižovljah.

Prvič so trenirali pod vodstvom novega trenerja Simoneja Motte, ki je v lanski sezoni vodil Ronchi. Na treningu se je zbralo veliko novih nogometašev, saj je Sistiana Sesljan za novo sezono v zahtevni promocijski ligi v svoje vrste sprejel kar 12 novih igralcev.

Kakšna je kakovost letošnje ekipe, si športni direktor Paolo Soavi še ni upal napovedati, saj imajo kot rečeno veliko novih nogometašev. To bo pokazal čas in pa prve prijateljske tekme pred začetkom nove sezone. Kot je pojasnil Soavi, si v v klubu želijo obstanka v ligi in da bi odigrali boljše prvenstvo kot v lanski sezoni, ko so obstanek dosegli po play-outu.