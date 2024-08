»Skušamo zapolniti generacijsko vrzel«

Generacija Z, tisti rojeni po letu 1997, prav gotovo ne poznajo oziroma so morda le slišali govoriti oziroma so brali o metalki kopja, tržaški Slovenki Claudii Coslovich. Dvainpetdesetletna atletinja, ki je pred odhodom v Toskano, odraščala in prebivala pri Piščancih nad Trstom, je nastopila na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 in štiri leta kasneje v Atenah.

»Nastopila sem tudi na treh svetovnih prvenstvih, leta 2001 v Edmontonu, leta 2003 v Parizu in leta 2005 v Helsinkih ter na štirih evropskih prvenstvih,« je dodala Coslovich, ki že kako desetletje stanuje v kraju Lido di Camaiore pri Viareggiu na toskanski obali.

Vi ste bila tudi dvajsetkratna državna prvakinja ...

No tudi ta je neke vrste rekord, na katerega sem ponosna. Sedemkrat sem bila zimska državna prvakinja, trinajstkrat pa na poletnem državnem državnem prvenstvu.

Italijanski državni rekord v metu kopja je še vedno v vaši lasti ...

Žal je res. Dosegla sem ga leta 1999 v Ljubljani. Razdalja znaša 65,30 metra. Rekla sem žal, ker od takrat italijanska atletika nima dobre kopjašice. Po meni je sicer bila solidna Zahra Bani, ki pa ni izboljšala mojih uvrstitev.

