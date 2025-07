Slovenska kolesarska pravljica se nadaljuje

Slovenska kolesarska pravljica je dobila novo nadaljevanje. Tadej Pogačar je na najhitrejšem Touru v zgodovini še četrtič postal zmagovalec dirke po Franciji. S tem je direktorju preizkušnje Christianu Prudhommu dal enega največjih argumentov, zakaj je Slovenija primerna za začetek dirke vseh dirk leta 2029.

Ljubljana, Portorož in Vršič

Zadnji dan Toura se je malce zunaj Pariza za slovensko visoko politično delegacijo začel s predajo pisma o nameri za organizacijo prvih treh etap francoske pentlje leta 2029 ali kasneje. Te naj bi bile s cilji v Ljubljani, Portorožu in na Vršiču. Ideje se je razveselil tudi zmagovalec Toura.

Medtem se bo danes v Parizu nadaljevalo slavje ob koncu dirke. Ob 11. uri bo v francoski prestolnici potekal slavnostni sprejem ob zaključku dirke, ki ga bosta v čast slovenskim in francoskim kolesarjem priredila slovenska veleposlanica v Franciji Renata Cvelbar Bek in veleposlanik za šport na ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve v Franciji Samuel Ducroquet. Na njem bo kot slavnostni govorec sodeloval premier Golob.