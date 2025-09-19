Petek, 19 september 2025
Slovenska vlada prižgala zeleno luč kandidaturi za kolesarsko EP 2026

Uspešna kandidatura bi za Slovenijo lahko predstavljala izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države, menijo predlagatelji

18. sep. 2025 | 18:50
    Na letošnjem kolesarskem evropskem prvenstvu v Franciji bo nastopil tudi Tadej Pogačar (ARHIV)
Slovenska vlada je na današnji seji izdala soglasje kandidaturi Kolesarske zveze Slovenije za organizacijo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo prihodnje leto, so sporočili v izjavi za javnost po seji vlade. Ob tem je ministrski zbor soglašal tudi z možnostjo sofinanciranja.

»Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote,« so zapisali v izjavi za javnost.

Letos bo EP v cestnem kolesarstvu šele po svetovnem prvenstvu, ki bo v Ruandi od 21. do 28. septembra. Za naslove najboljših v Evropi se bodo kolesarji merili od 1. do 5. oktobra, celinske dirke bosta gostila francoska departmaja Drome in Ardeche.

Vlada je sicer julija organizatorjem dirke po Franciji predala tudi pismo o nameri za organizacijo velikega starta Toura leta 2029 ali kasneje.

