Slovenska vlada prižgala zeleno luč kandidaturi za kolesarsko EP 2026

Slovenska vlada je na današnji seji izdala soglasje kandidaturi Kolesarske zveze Slovenije za organizacijo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo prihodnje leto, so sporočili v izjavi za javnost po seji vlade. Ob tem je ministrski zbor soglašal tudi z možnostjo sofinanciranja.

»Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote,« so zapisali v izjavi za javnost.

Letos bo EP v cestnem kolesarstvu šele po svetovnem prvenstvu, ki bo v Ruandi od 21. do 28. septembra. Za naslove najboljših v Evropi se bodo kolesarji merili od 1. do 5. oktobra, celinske dirke bosta gostila francoska departmaja Drome in Ardeche.

Vlada je sicer julija organizatorjem dirke po Franciji predala tudi pismo o nameri za organizacijo velikega starta Toura leta 2029 ali kasneje.