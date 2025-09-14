SloVolley uspešno prestal krst v novi sezoni

Creditfriuli Rojalese – SloVolley 1:3 (13:25, 14:25, 25:23, 15:25)

SloVolley: Bensa 2, Jerič 9, Komjanc 17, Margarito 2, Micali 9, Sutter 15, Terpin 12, Dessanti (libero). Trener Ambrož Peterlin

SloVolley je nocoj v Reani del Rojale opravil svoj krstni nastop v letošnji sezoni. Združena ekipa je na gostovanje odšla okrnjena, saj sta bila odsotna tako Castellani kot Bulfon, mlajši igralci bodo pokalne tekme igrali sami kot D-ligaši, tako da je imel trener Peterlin na razpolago zelo kratko klop in je zato Margarito, ki je po svoji vlogi libero, tokrat stopil na igrišče kot napadalec. Kljub temu se je vse nadvse uspešno izšlo. Creditfriuli, ki bo nasprotnik SloVolleya tudi v prvenstvu C-lige, je bil daleč slabši od združene ekipe, tako da je bila tekma skoraj ves čas povsem enosmerna. Prva dva seta je SloVolley osvojil brez najmanjše težave, zaradi prelahke zmage je, kot se večkrat zgodi, v tretjem popustil, začel grešiti in zasluženo izgubil, nato pa v četrtem zopet zaigral zbrano in zmaga ni bila nikoli pod vprašajem.