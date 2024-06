SloVolley že pridobiva novo obliko

SloVolley mesec dni po po zasluženem napredovanju v državno B-ligo, že pridobiva novo obliko.

Šest igralcev lanske garniture je že potrdilo svojo razpoložljivost. To so kapetan, krilni sprejemalec Simon Komjanc, bloker Peter Jerič, korektor Bernard Terpin, drugi podajalec Andrea Castellani in oba prosta igralca, Gabriele Margarito in Luca Dessanti. Skoraj gotovo bo del ekipe še vedno tudi Stefano Giusto.

Zaradi študijskih in delovnih obveznosti v tujini pa ekipo zapuščata Elia Riccobon in Nicola Skilitsis, kot smo že poročali ne bo več član SloVolleya niti podajalec Matija Jereb, saj kot slovenski državljan ne more nastopati v državni B-ligi. Svoje razpoložljivosti ekipi pa še niso potrdili trije igralci: Cristian Buri ter »veterana« Damir Kosmina in Danjel Antoni.

Ob treh potrjenih odhodih (Jereb, Skilitsis in Riccobon) in še nedorečeni vlogi Burija, Antonija in Kosmine so morali trener Ambrož Peterlin in športna direktorja Sloge Tabor in Olympie na »lov« na okrepitve. V mesecu dni so prosta mesta že zapolnili s tremi povratniki.

Jerebovo vlogo režiserja bo v sezoni 2024/25 prevzel doberdobski odbojkar Jan Bensa (2002). »Domov« se vrača tudi napadalec Gabriele Sicco (2005). Beneški Slovenec, doma v Špetru, je tehnično dozorel pri sovodenjski Soči in štandreškem Valu.

Tretje prosto mesto bo dopolnil bloker Simone Sutter (2000), ki je dolgo igral pri Slogi Tabor, zadnji dve sezoni pa je branil barve tržaškega Volley Cluba.

Seznam okrepitev verjetno še ni končan, saj SloVolley čaka še na odločitev obeh blokerjev Soče Ivana Devetaka (2002) in Franca Miklusa (2007). »Sodelovanja enega od dveh bi bili zelo veseli«, nam je še napovedal predsednik ŠZ Olympia Filip Hlede. Goriški klub bo s Slogo Tabor še vedno nosilec članske ekipe SloVolleya.