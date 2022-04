Soča in Olympia KO, Zaletu in Slogi Tabor vse tri točke

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Mossa – Zalet ZKB 1:3 (25:21, 15:25, 25:27, 21:25)

Zalet: Tienthieu 22, Ciuch 16, Misciali 12, Winkler 12, Furlan 3, Vattovaz 2, Lovriha (L), Stergonšek 0, Hussu 1, Gruden 0. Trenerka: Ciocchi.

Zalet ZKB je z novimi tremi točkami in sočasnem porazu tržaškega Eurovolleyschoola (klonil je proti Tarcentu) prevzel vodstvo v skupini za obstanek.

Kljub dokaj prepričljivi zmagi, je bila intenzivnost nastopa obeh ekip dokaj nizka. Prvi niz je pripadel nasprotnicam, odločil pa se je šele v končnici. Zalet je namreč že zaostajal 15:10, nasprotnice dohitel, v končnici pa je Mossa potegnila krajši konec.

Poraz je varovankam trenerke Ciocchi dal novega elana, da so drugi niz začele odločneje. Servis je bil že od uvodnih točk bolj prodoren, obramba bolj dinamična in tako so brez težav ohranjale dve do tri točke prednosti. Odločilen naskok so dali nato servisi Martine Stergonšek, ki so odmaknili nasprotnice z mreže, Zaletu pa omogočili lažje nizanje točk.

Tretji niz je bil izenačen, Zalet je sicer povedel 18:20, ker je sledil niz napak, pa je o zmagovalcu odločala napeta končnica, v kateri pa je zmagal Zalet in povedel 2:1 v nizih. V četrtem nizu je že kazalo, da bodo Ciuch in ostale prav kmalu prevladale, a je pri vodstvu 12:17 spet padla koncentracija. Nekaj zaporednih napak je omogočilo Mossi, da je izenačila 20:20, a je Zalet na koncu vendarle strnil moči in zmagal.

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – APMortegliano 0:3 (22:25, 14:25, 21:25)

Soča: Devetak 12, Černic 1, Persoglia 4, Delle Case 3, Manfeda 9, Margarito (L), Hlede 7, Makuc 5, Venuti 2, A. Černic nv. Trener: Battisti.

Sloga Tabor Eutonia – Fincantieri 3:0 (25:17, 25:23, 27:25)

Sloga Tabor: Buri 10, Gianeselli 2, Kante 9, Kosmina 17, Skilitsis 4, Sutter 9, Privileggi (L1), Dessanti (L2), Castellani, Grassi, Jerič 0, Smeraldi 0, Stefani. Trener: Manià.

Sloga Tabor Eutonia se je oddolžila Fincantieriju za tesen poraz iz prvega dela prvenstva in ga v domači telovadnici premagala brez izgubljenega seta. Tekma je bila, z izjemo prvega seta, vseskozi izredno izenačena in polna odličnih potez na obeh straneh mreže. Sloga Tabor je tokrat zaigrala odlično v bloku, kjer so domači igralci dosegli celo serijo direktnih točk, velikokrat pa so prav z blokom omilili nasprotnikove napade. Zelo gibčni so bili tudi v obrambi, kjer so prestregli veliko napadov Finantierija, pa tudi sprejem je bil v glavnem na mestu. Slogaši so odlično začeli in v prvem setu v bistvu niso dovolili Fincantieriju, da bi prišel do izraza, saj so že v kali zatrli vsak njegov poskus reakcije. Sloga Tabor je bila stalno v visokem vodstvu, set zasluženo osvojila, in začela zelo odločno tudi v drugem, v katerem je povedla že z 19:11. A gostje se niso predali, začeli so nižati razliko in se Slogi Tabor že zelo nevarno približali, čeprav niso bili nikoli v vodstvu. Na začetku tretjega seta so slogaši nekoliko popustili, po začetnem vodstvu jim je padla koncentracija, kar je Fincantieri izkoristil in prvič v tekmi povedel z 8:7. Domači igralci so nato spet prevzeli vajeti igre v svoje roke, povedli s 13:9 in 14:11, ko se je tekma izredno razvnela. Fincantieri se nikakor ni hotel sprijazniti s porazom, izkoristil vsako napako v vrstah Sloge Tabor, zadnje točke seta pa so bile resnično razburljiva, saj sta si obe ekipi želeli niz zaključiti v svojo korist. Fincantieri je Slogi Tabor izničil set žogo pri izidu 24:23, slogaši pa njemu pri 24:25 in so se z odličnimi zaključnimi posegi lahko upravičeno veselili gladke zmage. (inka)

Futura Cordenons – Olympia 3:1 (25:20, 24:26, 27:25, 25:23)

Olympia: Terpin 4, Cotič 14, Pavlović 6, S. Komjanc 11, Cobello 1, Hlede 2; M. Komjanc 9, Corsi 0, Lupoli 3, A. Čavdek (L). Trener: Makuc.

Dvoboj med prvouvrščeno Futuro in drugouvrščeno Olympio se je končal s tesno zmago domačinov, ki pa so se morali pošteno potruditi, saj je bil vsak set zelo izenačen. Povrh tega Olympia ni igrala najbolje, tako da so Makučevi fantje odšli domov s kančkom grenkobe.

MOŠKA D-LIGA

Volley Club – Naš prapor 3:1 (19:25, 25:14, 25:16, 25:21)

Naš prapor: Bajt, Sfiligoi 2, Feri 8, Peršolja 6, Bensa 6, Medeot 16, Bittesnich (L), A. Devinar A, Boškin, M. Devetak, Valentinčič 2. Trener: Juretič.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Travesio 3:0 (25:14, 25:16, 25:18)

Soča: Scocco 10, Cotič 7, Komic 16, Ferfoglia 1, Piva 10, Deiuri 1, Menis 9, Colja 2, Birri (L), Kovic (L), Berzacola nv, Falzari nv, Gruden nv, Soprani nv.