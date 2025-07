Sodelovanje med Zarjo in A-ligašem Bologno

Športno društvo Zarja iz Bazovice in profesionalni klub Bologna sta pred nekaj dnevi podpisala dogovor o sodelovanju na mladinskem področju. Zarja je pravzaprav postal eden izmed skoraj sedemdesetih pridruženih klubov, s katerimi sodeluje emilijsko društvo, ki ima člansko ekipo v italijanski nogometni A-ligi. Bologna je pravzaprav v lanski sezoni igrala v Ligi prvakov in je osvojila italijanski pokalni naslov. V novi sezoni bodo bolonjski rdeče-modri igrali v evropski ligi.

Kaj pa pravzaprav pomeni to sodelovanje? »Sodelovali bomo s trenerji Bologne in naši trenerji bodo lahko sodelovali na njihovih tečajih. Prišlo bo do izmenjav in njihovi trenerji bodo imeli vpogled na naše mladinske ekipe. Povrh tega naj bi prihodnje leto obiskali njihov športni center Casteldebole, južno od Bologne (pri Marzabottu op. av.),« je obrazložil športni vodja Zarje Andrea Bremec, ki je še dodal, da bodo maja tam skoraj gotovo nastopili na mladinskem turnirju.