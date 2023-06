Odločilna tekma za obstanek v nogometni A-ligi med Spezio in Verono bodo odigrali to nedeljo v Reggio Emilii in ne na stadionu Friuli v Vidmu, kot je bilo prvotno najavljeno. Tako je sklenila italijanska nogometna zveza, potem ko so bili v igri še Lecce, Firenze in Videm. Uradno sporočilo bodo objavili jutri. Ekipi sta zaključili prvenstvo na skupnem tretjem predzadnjem mestu na lestvici z 31 točkami. V zadnjem kolu sta tudi obe izgubili, Spezia proti Romi in Verona proti Milanu.