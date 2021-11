Šport in šola: kdo so letošnji nagrajenci?

Danes sta ZSŠDI in ZKB na Opčinah tridesetič podelila nagrado Šport in šola za dijake višjih srednjih šol na Tržaškem in Goriškem, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obenem tudi vidne rezultate na športnem področju. Nagrajence je najprej pozdravil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, slavnostni govor pa je imel nekdanji nagrajenec in odbojkar ter danes novinar Primorskega dnevnika Danjel Radetič.

Letošnji nagrajenci (v priponki utemeljitve): Emil Antonutti, Lara Bearzi, Alissia Birri, Luca Centazzo, Elia Cioch, Tea Civardi, Romina Cossutta, Andrej Cotič, Tomaž Cotič, Vida Cotič, Nikolaj Černic, Nina Dazzara, Beatrice Devetak, Petra Doglia, Beatrice Falzari, Lapo Farolfi, Jan Feri, Nastja Ferluga, Zala Flospregher, Alja Furlan, Maja Grilanc, Petra Gulich, Iztok Kalc, Petra Kalc, Nikola Kerpan, Camilla Komic, Jacopo Komic, Jakob Kralj, Jasna Kralj, Arianna Menis, Marco Pieri, Sara Piva, Goran Polojaz, Mattia Salvi, Aleš Šavron, Caterina Sinigoi, Maks Skerk, Denis Stefani, Mija Škerlavaj, Samo Tomasettig, Anna Turel, Tinkara Vidoni, Sanja Volčič.