Športel o SloVolleyu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil športnega vodjo moške odbojkarske združene ekipe SloVolley ZKB Andreja Vogrica, trenerja Lorisa Maniaja in odbojkarja Bernard Terpina. Po video povezavi se je v pogovor vključil tudi A2-ligaš Jernej Terpin. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med ekipama Zaule Rabuiese in Sistiana Sesljan ter tekmo košarkarske C-lige silver med Borom Radenska in videmskim UBC, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in moštvom Fiume Bannia. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil društveni zdravnik in nekdanji dolgoletni predsednik KK Bor Renato Štokelj.

