Športna nedelja: doma Juventina, Kras in Jadran

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Štandrežu: Juventina – Lavarian Mortean LME
14.30 v Repnu: Kras Repen– Muggia
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v kraju San Giovannial Natisone: Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan
POKAL 1. AL
14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Serenissima Pradamano
POKAL 2. AL
14.30 v Bazovici: Zarja – CGS
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran – Pordenone
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Montecchiu Maggiore: Sol Lucernari – Soča SloVolleyZKB Lokanda Devetak
MOŠKA D-LIGA
17.00v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Muzzanavolley