Nedelja, 18 januar 2026
Športna nedelja

Športna nedelja: doma Juventina, Kras in Jadran

Odbojkarje Soče pa čaka težko gostovanje v Venetu

18. jan. 2026 | 10:45
    Športna nedelja: doma Juventina, Kras in Jadran
    Nogometaše Juventine čaka danes v Štandrežu pomemben dvoboj za drugo mesto na lestvici (TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Štandrežu: Juventina – Lavarian Mortean LME

14.30 v Repnu: Kras Repen– Muggia

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v kraju San Giovannial Natisone: Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan

POKAL 1. AL

14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Serenissima Pradamano

POKAL 2. AL

14.30 v Bazovici: Zarja – CGS

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran – Pordenone

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Montecchiu Maggiore: Sol Lucernari – Soča SloVolleyZKB Lokanda Devetak

MOŠKA D-LIGA

17.00v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Muzzanavolley

