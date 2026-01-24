Športna sobota: Jadran v Gorici, sočanke za 2. mesto

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
19.30 v Gorici, Pala Bigot: Dinamo GO – Jadran
C-LIGA
18.30 v Cordenonsu: Cordenons – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Servolana
DEŽELNA DIVIZIJA 2
20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Sokol Franco
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 v Buji: Buja – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
20.30 v Reani del Roiale: Rojalese – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Mossa
19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Staranzano
MOŠKA D-LIGA
20.30 v Trstu, telovadnica Cobolli: Volley Club – SloVolley Studio Vegliach