24. januar 2026
Športna sobota

Športna sobota: Jadran v Gorici, sočanke za 2. mesto

Bogata košarkarsko-odbojkarska sobota

24. jan. 2026
    Jadranovce čaka danes ob 19.30 težka preizkušnja v PalaBigotu, hramu goriške košarke (BONAVENTURA)
KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

19.30 v Gorici, Pala Bigot: Dinamo GO – Jadran

C-LIGA

18.30 v Cordenonsu: Cordenons – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Servolana

DEŽELNA DIVIZIJA 2

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Sokol Franco

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 v Buji: Buja – Zalet ZKB

MOŠKA C-LIGA

20.30 v Reani del Roiale: Rojalese – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Mossa

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Staranzano

MOŠKA D-LIGA

20.30 v Trstu, telovadnica Cobolli: Volley Club – SloVolley Studio Vegliach

