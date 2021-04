Športna sobota: zmaga Olympie, Zalet ZKB izgubil po štirih nizih

MOŠKA C-LIGA

Vivil - Olympia 1:3 (19:25, 25:18, 20:25, 14:25)

Olympia: M. Komjanc 18, Lupoli 2, T. Cotič 25, Bensa 5, Corsi (L), S. Komjanc 8, Feri 0, Persoglia 6, Pavlović 0; n.v.: Bajt. Trener: Robert Makuc.

Po enomesečnem premoru so se tudi goriški odbojkarji zopet podali na igrišče. V Villi Vicentini so proti ekipi Villains Farmaderbe (Vivil) osvojili tri pomembne točke. Prvi set so Goričani začeli na najboljši način, predvsem s servisi so nasprotnike spravili v velike težave in si prislužili več kot deset točk prednosti. Po začetnem uspehu je odbojkarjem Olympie zmanjkalo moči, tako da jih je nasprotna ekipa počasi začela dohitevati. »Naša igra ni bila več tako učinkovita, Vivil pa se je opogumil in začel igrati zelo agresivno. Izgubili smo gotovost in samozavest. Kljub vsemu smo prvi set, glede na to da smo si na začetku prisvojili tako prednost, vendarle osvojili. Zgodba pa se je nadaljevala v naslednjih nizih. Veliko smo grešili na sprejemu, servis in napad pa nista bila učinkovita. Bili smo povprečni res v vseh elementih igre in smo drugi niz posledično izgubili,« je po tekmi pojasnil trener Makuc in dodal, da so goriški odbojkarji v tretjem in četrtem setu uprizorili nekoliko boljšo predstavo, vedno so bili v rahlem vodstvu, tako da jim je kljub slabi igri uspelo zmagati tekmo.

»Nad morsko gladino nas je skozi vso tekmo držal Tomaž Cotič, tako s servisi kot z odličnim napadom. Tudi v zadnjem nizu je s petimi izvrstnimi servisi v bistvu sam zaključil set in tekmo,« je povedal strateg z Jeremitišča, ki je vsekakor na splošno ne kvalitetno igro ekipe pričakoval zaradi enomesečnega premora in maloštevilne prisotnosti na treningih v zadnjem tednu. »V takem stanju so v letošnjem prvenstvu res vse ekipe. Potrebno se je sprijazniti z nesrečno situacijo in si zopet zavihati rokave na treningih. Pomembno je, da bomo v tem tednu pridobili na samozavesti, tako da bomo lahko proti Soči naslednji teden pokazali boljšo igro,« je pristavil Makuc, ki se je vsekakor veselil treh pomembnih točk. (Simon Cotič)

ŽENSKA C-LIGA

Rojalkennedy - Zalet ZKB 3:1 (21:25, 29:27, 25:14, 25:16)

Zalet: Zonch 10, Maurel 13, Furlan 7, Marocchini 4, Vattovaz 0, Tientchieu 14, Hussu 1, Vidoni 0, Ciuch 3, Gruden 0, Stergonšek 1, Grilanc 0, Micali (L1) in Lovriha (L2). Trener: Martin Maver.

Zalet ZKB je proti enakovrednemu tekmecu izgubil. Tekmo sedmega kroga je sicer po tritedenskem premoru zaradi prekinitve prvenstva začel zelo odločno. V prvem nizu je zato tudi zasluženo zmagal: v tem delu so bile Maverjeve varovanke stalno v vodstvu, servis je bil prodoren, napad pa dovolj agresiven. Drugi niz je bil podoben, s tem da je bil že od začetka bolj izenačen. Ekipi sta se tako za zmago pomerili v končnici: četudi je Zalet imel tri zaključne žoge, jih ni izkoristil in zmago ter izenačenje v nizih 1:1 prepustil Rojalkennedyju.

Nasprotnicam je zmaga dala dovolj zaupanja, da so v nadaljevanju zaigrale boljše. Predvsem so se izkazale v obrambi, kjer niso dovolile, da bi Zalet prišel do lahkih točk. Priložnost za novo izenačenje v nizih so imele Vattovaz in ostale vnovič v četrtem nizu, saj nasprotnik ni bil več tako agresiven. A jim preobrat ni uspel.

»Zmanjkala je kontinuiteta. V prvem nizu smo bili zelo zbrani, potem pa smo imeli več težav s koncentracijo, zato je prišlo tudi do več nihanj v igri. Eden izmed razlogov je zagotovo ta, da nismo dalj časa igrali, kar pa ne more biti izgovor, saj so tudi ostali v teh treh tednih mirovali,« je po tekmi še dejal trener Martin Maver.

Zalet ZKB ostala po štirih tekmah pri eni zmagi.