Srebrn med posamezniki in ekipno

Krasov mladi up Francesco Trevisan (2010) se je na prvi izvedbi evropskega prvenstva v namiznem tenisu under 13 okitil s srebrno kolajno med posamezniki, domov pa se vrača tudi s srebrno kolajno v mešani ekipni tekmi. Uspehe je prejšnji teden nizal v Zagrebu.

Med posamezniki je Trevisan po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu zmagovito nadaljeval pot vse do finala. Na poti do tja je premagal v osmini Belgijca Closseta (3:1), v četrtfinalu Poljaka Dobosza (3:1), v polfinalu še enega Poljaka Mrugalo (3:1). V finalu ga je naposled čakal sotekmovalec v reprezentanci Danilo Faso, ki je na drugi strani razpredelnice prav tako premagal vse konkurente. V pravem »derbiju« je bil Faso boljši s 3:0: Trevisana je izdala nekoliko utrujenost, v izjavi za spletno stran fitet.org pa je priznal, da je Faso tokrat zaigral boljše in mu čestital za zmago. »Zelo pa me veseli, da sem v izločilnih bojih ugnal oba Poljaka, ki sta bila res kakovostna igralca,« je še pristavil dijak nižje srednje šole Trinko v Gorici.

Pred srebrom med posamezniki pa se je kolajne veselil tudi v mešani ekipni konkurenci še z Matilde Buzzoni (Vallecamonica), Federico Interlandi (Casamassima 2020), Gioio Mario Picu (Alfieri di Romagna TT Edera), Danilom Fasom (Top Spin Messina) in Giuliom Campagno.

Trevisan je v finalu izgubil s 3:1, v vseh prejšnjih nastopih pa vidno pripomogel k osvojitvi srebrne kolajne. V vsakem dvoboju so mladi talenti igrali mešane dvojice, nato pa še posamezno.

Uspeha 13-letnega Trevisana, ki je št. 2 v Evropi, so se seveda veselili tudi pri zgoniškem Krasu, kjer trenira.