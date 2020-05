Svetovno prvenstvo v plavanju bo leta 2022

Svetovno prvenstvo v plavanju v Fukuoki, ki bi po prvotnih načrtih moralo biti med 16. julijem in 1. avgustom 2021, bo potekalo leta 2022, in sicer med 13. in 29. majem, je odločila krovna mednarodna plavalna zveza Fina. Sprememba datuma je tudi posledica premika termina olimpijskih iger v Tokiu.

Fina je sporočila, da je nov termin našla po posvetu s prireditelji v Fukuoki, japonsko plavalno zvezo, trenerji, plavalci in televizijskimi postajami. V zvezi so prepričani, da gre za najboljšo možno rešitev, ki se je v Fukuoki veselijo.