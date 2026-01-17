Švicarski smučar Marco Odermatt najhitrejši tudi v Wengnu

Švicarski alpski smučar Marco Odermatt napoveduje, da bo glavni kandidat za zmago tudi na olimpijskem smuku, ki bo 7. februarja v Bormiu. Na klasiki v Wengnu si je priboril že četrto zaporedno zmago. Do točk sta prišla tudi oba Slovenca. Martin Čater je zasedel 18. mesto, Miha Hrobat pa 24.

Lauberhorn in Wengen ostajata v domeni Odermatta, ki je bil tako rekoč za razred boljši od tekmecev. Kljub krajši progi je drugouvrščeni Avstrijec Vincent Kriechmayr zaostal že 79 stotink sekunde, vseeno pa je pred domačo klasiko v Kitzbühlu prihodnji teden izjemno razveselil avstrijski tabor, ki je na stopničke v smuku čakal kar 11 tekem.

Tretje mesto je zasedel zmagovalec superveleslaloma Italijan Giovanni Franzoni (+0,90), švicarsko slavje pa sta dopolnila Franjo von Allmen (+0,93) in Alexis Monney (+0,95) na četrtem in petem mestu.

V Wengnu bodo smučarji v nedeljo tekmovali še v slalomu, Slovencev ne bo na startu.