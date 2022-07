Tadej Pogačar ohranil rumeno majico

Danec Magnus Cort je iz ubežne skupine dobil deseto etapo kolesarske dirke po Franciji. Zaradi številnih težav z okužbami z novim koronavirusom se je zdelo, da bodo v ekipi UAE Team Emirates predali rumeno majico, a je bila prednost Nemca Lennarda Kämne v cilju premajhna, da bi slekel Tadeja Pogačarja, ki ostaja vodilni na dirki po Franciji. Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima zdaj v skupnem seštevku 11 sekund naskoka pred Kämno (Bora-Hansgrohe). Tretji je Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki za Pogačarjem še naprej zaostaja 39 sekund. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zdrsnil na 13. mesto, a je tudi danes v cilj pripeljal v skupini favoritov. Za rojakom skupno še naprej zaostaja 2:52 minute.

Etapa je pripadla Cortu (EF Education-EasyPost), ki je slavil 23. zmago v karieri, od tega drugo na dirki po Franciji in skupno osmo na tritedenskih dirkah. Na zadnjem dolgem vzponu do letališča nad Megevom je v fotofinišu ugnal drugega Avstralca Nicka Schultza (BikeExchange-Jayco). Tretji je bil Španec Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious). Med etapo so 15-minutno prekinitev povzročili tudi protestniki, ki se borijo proti človeškemu vplivu na podnebne spremembe. Pol ducata z verigami skupaj priklenjenih protestnikov so policisti in varnostniki odstranili, zaustavljena karavana pa je nato pot nadaljevala z obstoječimi zaostanki pred prekinitvijo.

Jutri bo na sporedu ena težjih etap na letošnjem Touru. Kolesarje čaka 151,7 km dolga trasa od Albertvilla do vrha zahtevnega prelaza Granon nad Serre Chevalierem.