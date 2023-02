Teniški Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike teniške sekcije AŠZ Gaja: Petro Kalc, Mattea Ciguia in Danieleja Morossija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele smučarske tečaje slovenskih klubov iz Italije in že tradicionalno pobudo namenjeno najmlajšim Skokica smuča, kamere deželnega sedeža Rai pa 19. izvedbo čezmejnega goriškega-novogoriškega prvenstva v alpskem smučanju in tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in Latisano. Vprašanje s terena je vprašanje s terena postavil smučarski učitelj SK Brdina Matej Kalc.

Klikni in oglej si oddajo