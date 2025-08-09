Sobota, 09 avgust 2025
Trening »azzurrov« si je ogledalo lepo število otrok

V prijateljski tekmi se bodo jutri ob 20. uri v športni dvorani PalaTrieste pomerili košarkarji Italije in Latvije

Erik Piccini |
Trst |
8. avg. 2025 | 17:28
    Trening italijanske košarkarske reprezentance (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
    Igralec Marco Spissu in trener, Tržačan Gianmarco Pozzecco (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)( Luca Tedeschi / FOTOGRAFI )
Jutri zvečer (ob 20. uri) se bosta na parketu športne dvorane PalaTrieste v prijateljski tekmi pomerili košarkarski reprezentanci Italije in Latvije. Italijanska izbrana vrsta, ki jo vodi tržaški trener Gianmarco Pozzecco, je že nekaj dni v Trstu, kjer nadaljuje s pripravami na prihajajoče evropsko prvenstvo. Današnji jutranji trening »azzurrov« si je ogledalo lepo število gledalcev, predvsem otrok, ki so lahko od blizu spremljali »veterana« Nicoloja Mellija in soigralce. Trening je potekal v sproščenem vzdušju in je bil lepa premisa za jutrišnjo tekmo, na kateri se prav tako obeta množičen obisk navijačev in košarkarskih navdušencev. Vstopnice za tekmo se še na voljo na spletnem portalu Vivaticket.

