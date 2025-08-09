Trening »azzurrov« si je ogledalo lepo število otrok

Jutri zvečer (ob 20. uri) se bosta na parketu športne dvorane PalaTrieste v prijateljski tekmi pomerili košarkarski reprezentanci Italije in Latvije. Italijanska izbrana vrsta, ki jo vodi tržaški trener Gianmarco Pozzecco, je že nekaj dni v Trstu, kjer nadaljuje s pripravami na prihajajoče evropsko prvenstvo. Današnji jutranji trening »azzurrov« si je ogledalo lepo število gledalcev, predvsem otrok, ki so lahko od blizu spremljali »veterana« Nicoloja Mellija in soigralce. Trening je potekal v sproščenem vzdušju in je bil lepa premisa za jutrišnjo tekmo, na kateri se prav tako obeta množičen obisk navijačev in košarkarskih navdušencev. Vstopnice za tekmo se še na voljo na spletnem portalu Vivaticket.