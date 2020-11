Umrl nekdanji trener Tine Maze Valerio Ghirardi

V 59. letu starosti je po daljši bolezni umrl znani italijanski smučarski trener Valerio Ghirardi. Bil je trener Tine Maze od leta 2014 do konca njene kariere leta 2017. Pred tem je ob koncu devetdesetih let do leta 2006 treniral južnotirolko Isolde Kostner in tudi z njo osvojil vse najpomembnejše lovorike. Pred Tino Maze pa je bil tudi trener španskih smučark in paralimpijske italijanske smučarke Melanie Corradini. Bil je eden od najbolj zmagovitih italijanskih smučarskih trenerjev v zadnjem dvajsetletju.