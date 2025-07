V deseterici na SP v razredu 420 in EP 29er

Dobre novice z regatnih polj prihajajo v teh dneh tudi z Gardskega jezera, kjer se je v torek zaključilo evropsko prvenstvo v razredu 29er in iz turške Urle, kjer je do včeraj potekalo svetovno prvenstvo v razredu 420. Na obeh so se izkazali Sirenini jadralci. Pri Gardskem jezeru je Giuseppe Montesano v paru z Enricom Coslovichem (CV Muggia) osvojil odlično 5. mesto. Klubski kolega Giulio Marassi pa je s Pietrom Mureno (Triestina della Vela) končal na 180. mestu med 251 posadkami.

V razredu 420 je Sirenin jadralec Noah Samuel Barbiero z Matteom Mionijem (SVBG) osvojil 7. mesto na svetu. Čupar Jan Grahonja pa je s Tommasom Salvijem (SVBG) osvojil 4. mesto v srebrni skupini, oziroma skupno 55. mesto v konkurenci 101 jadrnice.

Za dvojico Barbiero-Mioni je bila to druga izkušnja na svetovnem prvenstvu v razredu 420. Na lanskem, ki ga je gostila Brazilija, sta se uvrstila na 23. mesto. »Zelo sem zadovoljen, saj sta od zadnjega prvenstva zelo napredovala,« je včeraj dejal njun trener Matjaž Antonaz. Mlada tržaška jadralca čaka od 20. do 27. julija še mladinsko evropsko prvenstvo na Portugalskem.

Na evropskem prvenstvu v razredu 29er na Gardskem jezeru pa je kot rečeno naveza Montesano-Coslovich osvojila 5. mesto in le za dve točki zamudila mesto, ki vodi na zmagovalni oder. Od 1. do 8. avgusta bosta jadralca tekmovala še na svetovnem prvenstvu na Portugalskem.