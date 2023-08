V nedeljo 38. Soška regata

Ljubitelji vodnih športov bodo v nedeljo prišli na svoj račun. Na vrsti bo namreč že 38. Soška regata, najbrž ena najbolj slikovitih športno-rekreacijskih prireditev s čezmejnim predznakom. Nedeljski spust po Soči so predstavnikom krajevnih javnih občil včeraj predstavili v občinski dvorani Dora Bassi v Gorici. Bolj podrobno o samem spustu in njegovem poteku sta spregovorila predstavnika društev organizatorjev. Bojan Makuc se je med drugim zaustavil pri neurejenosti brega v soškem pevmskem parku, kjer razen obstoječega plavajočega pomola, ne obstaja nobena druga infrastruktura. Kar veliko ljubiteljev kajakaštva, tudi tujih turistov, privesla iz urejenega centra v Solkanu, v Gorici pa se poleg zaklenjenega pomola, znajde na zapuščenem bregu. Sam potek nedeljskega spusta je predstavil član KK Soške elektrarne Andrej Humar. Vremenoslovci napovedujejo lepo vreme in srednje močan vodni tok, ki ga bodo urejali s pomočjo zapornic na jezovih. Povedal je, da se je do sedaj prijavilo že več kot 200 udeležencev, ki se bodo na 6 km dolgo vodno pot podali z gumenjaki. V nedeljo pred štartom pa se bo prijavilo tudi veliko takih, ki bodo zaveslali na kajakih in v kanujih. Na štartu pri Žogici bodo zbirali prijave od 9.30 pa do štarta, ki bo ob 11. uri. Ob vpisu bodo udeleženci prejeli majico in kartonček, ki bo služil za topli obrok na koncu regate. Prireditelji zahtevajo, da udeleženci regate nosijo rešilne jopiče in čelade. Prihod plovil v pevmski park je predviden med 12. in 13.30 uro. Po prihodu se bodo udeleženci vrnili v kajakaški center v Solkan.

Prireditelji še opozarjajo, da si ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo na predmetih in osebah pred, med in po prireditvi.