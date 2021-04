»V prvem delu sezone smo dosegli več od pričakovanega«

Z načelnico namiznoteniške sekcije pri ŠK Kras Sonjo Milič smo se pogovorili o prvem delu letošnje sezone. Zgoniško društvo je doseglo dobre rezultate na ekipni ravni, v nadaljevanju sezone pa ima visoke cilje tudi na individualni ravni.

Z ekipo v ženski A2-ligi ste dosegli uvrstitev v play-off, moška ekipa pa je celo napredovala v B1-ligo. Za vami je torej uspešen prvi del sezone, drži?

Tako je, zelo uspešen. Kljub okrnjeni sezoni smo dosegli več od pričakovanega. V moški B2-ligi sta se sicer nastopu odpovedali ekipi, ki sta bili verjetno najbolj konkurenčni. Naši pa so prikazali res zelo dobro igro.

Krasova dekleta so lani po predčasni prekinitvi prvenstev nepričakovano napredovala v A1-ligo, naposled pa ostala v nižji ligi. Letos so spet v play-offu A2-lige. Ali ciljate na novo napredovanje?

Za zdaj še sploh ne vemo, kdo bodo naše nasprotnice. V play-offu bodo dekleta skušala zmagati, kar se da zmagati, ne glede na končni razplet. Že zdaj pa povem, da se bomo v primeru napredovanja A1-ligi ponovno odpovedali. Igranje na najvišji ravni predstavlja bistveno večji finančni zalogaj, razen redkih izjem pa v A1-ligi nastopajo skoraj izključno tuje igralke. Naša ekipa obenem ni rosno mlada, na njej ne moremo graditi za naprej. Dekleta igrajo zato, da so skupaj, da igrajo sproščeno in se ne obremenjujejo z rezultati. A2-liga je trenutno za njih najbolj primerna liga in rade nastopajo v tej konkurenci. Zdaj si ne želijo igrati v A1-ligi, kakor tudi ne v B-ligi.

Pri Krasu se še niste odločili, ali bo moška ekipa po napredovanju v naslednji sezoni igrala v B1-ligi. Kaj bo vplivalo na končno odločitev?

S trenerjem Dušanom Mihalko morava najprej analizirati, kakšna je bila raven letošnje B1-lige in kašna bi lahko bila v naslednji sezoni. Dušan je izpostavil, da bi rad delal predvsem trenerja in da bi kot igralec priskočil na pomoč le v primeru potrebe. Mlado ekipo želi peljati naprej in vključiti še kakšnega mlajšega igralca. Za tehnično raven naših fantov je B2-liga trenutno najbolj primerno prvenstvo. Igranje v B1-ligi ne zahteva bistveno višjega finančnega zalogaja, daljša so predvsem gostovanja, namiznoteniška zveza pa pri tem pomaga s smotrno sestavo skupin. Na končno odločitev bo vplivalo predvsem sestava ekipe, v kateri najbrž ne bo bistvenih sprememb, in vprašanje, ali smo kos višji ligi.