V Vidmu stroge kontrole, ploskanje in žvižgi

Za mnoge te tekme ne bi smeli niti igrati, v to je na primer prepričanih okrog 2000 oseb, ki so popoldne po videmskih mestnih ulicah manifestirali za pravice Palestine, drugačnega mnenja je bil del stadiona, ki je med prebiranju začetne postave Izraela ploskal.

Da ni bila navadna tekma, to je bilo jasno že v okolici stadiona. Kljub temu, da se je na tribunah zbralo bolj malo gledalcev, so nastajale dolge kolone avtomobilov, čakanje pa se je nadaljevalo tudi ob vhodih na stadion. Vsi tisti, ki so imeli parkirno mesto v bližini tribune, so bili podvrženi res strogim kontrolam. Morali so izstopiti iz avtomobila, policija pa je zelo natančno pregledovala zunanjost in notranjost avtomobilov.

Pravi test o občutkih ljudi do sedanje situacije na Bližnjem Vzhodu pa smo imeli med izraelsko himno. Del stadiona je žvižgal, del ploskal, marsikdo pa je med himno ostal prikovan na svoj sedež. A natanko ob 20.45 se je na vse dogajanje, ki ima s športom bolj malo opravka, vsaj za dve uri pozabilo. Tekma lige narodov med Italijo in Izraelom se je lahko začela. Za kroniko naj dodamo, da se je končala 4:1 za Italijo. Med strelce so se vpisali Retegui, Di Lorenzo (2 gola) in Fratesi.