Več dobrega kot slabega

Reprezentanca Slovencev iz Italije – Deželna selekcija U19 3:5 (3:2)

Strelci: 2. Napoli, 8. A. Carli, 10. D. Colja, 14. D. Colja, 29. Marin; 50. Minighini, 71. Fredrick, 33. Zanardo

Reprezentanca Slovencev v Italiji: E. Carli, Crsnich, Stocca Kralj, Košuta, Čermelj, A. Carli, Furlan, Ocretti, D. Colja, Kocman, Pitacco, Zanier, E. Colja, Canciani, M. Colja, Sancin, Renar, Lorenzi, K. Vidali. Trener: Mario Adamič.

Deželna selekcija U19: Saccon, Angotti, Bozzo, Brichese, Calderini, Cesarin, Cotti Cometti, Curumi, Foschia, Fredrick, Fusco, Tosoni, Gori, Grizzo, Marin, Minighini, Napoli, Peschiutta, Pevere, Rizzi, Zanardo, Zanchetta. Trener: Gianni Tortolo.

Današnja prijateljska pripravljalna tekma na Europeado 2022, prva po dolgih dveh (covidnih) letih, se je končala z zmago deželne izbrane vrste do 19. leta starosti. Selektor Mario Adamič pa je lahko navsezadnje zadovoljen z nastopom svojih nogometašev: »V prvem polčasu smo igrali zelo dobro. Pokazali smo nekaj dobrih akcij in smo z lahkoto prišli do strela proti vratom. V drugem polčasu sem opravil nekaj menjav in pozna se, da nekateri nogometaši, ki igrajo v nižjih ligah, so bili v težavah. A ritem je bil visok in deželna reprezentanca U19 je izjemno solidna,« je ocenil Adamič.

