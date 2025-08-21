Vingegaard odpovedal nastop na svetovnem kolesarskem prvenstvu

Danski kolesar Jonas Vingegaard je razkril, da ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Ruandi konec septembra. Kot je povedal na novinarski konferenci pred začetkom dirke po Španiji, mu ne ustreza termin, se pa bo v zaključku sezone preizkusil na evropskem prvenstvu v Franciji.

Z odpovedjo Vingegaarda je Tadej Pogačar postal še večji favorit za ubranitev mavričaste majice svetovnega prvaka. Pred tem sta se nastopu na svetovnem prvenstvu, ki je pisano na kožo hribolazcem, saj tekmovalce čaka 5500 višinskih metrov, odpovedala tudi Belgijec Wout van Aert in Nizozemec Mathieu van der Poel.

Vingegaard, ki je glavni favorit za zmago na Vuelti, je povedal, da ga ne bo niti na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji.